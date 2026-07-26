Путин заявил, что Россия будет защищать свои интересы в Арктике

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев

Наличие Вооруженных сил России в Арктике никому не угрожает, однако это обеспечивает интересы страны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

Он назвал Арктику легитимной частью российской территории, отметив, что Москва никогда не стремилась к конфронтации в регионе, а, напротив, готова к сотрудничеству.

"Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты безусловно принадлежат Российской Федерации", – сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия и дальше будет осваивать Арктику, развивать там экономическую деятельность, применяя новейшие технологии.

"Действовать с точки зрения обеспечения экономических интересов там нужно крайне аккуратно, вы сами это знаете. Природа Арктики очень ранима, очень, поэтому там нужно применять новейшие технологии", – подчеркнул глава государства.

Он также указал, что попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Путин уточнил, что существует большое число стран, дружественно относящихся к Москве и понимающих те задачи, которые страна решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

Ранее Путин заявил, что РФ обеспечит повышение качества жизни людей в арктической зоне. Президент заявил, что страна обеспечит долгосрочное развитие региона, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера и сохранение уникальной природной среды Арктики, путем поддержки мира и стабильности.

