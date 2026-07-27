РИА Новости: Турция может организовать переговоры по Украине в Стамбуле в кратчайшие сроки

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Турция выразила готовность оперативно провести в Стамбуле новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, для организации встречи в кратчайшие сроки необходимы лишь сигналы от сторон об их готовности вернуться за стол переговоров.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара согласилась взять на себя руководство военно-морской частью будущих гарантий безопасности для Украины. Дипломат отметил, что по этому вопросу у Турции с союзниками есть взаимопонимание.

По его словам, гарантии безопасности для Киева станут фундаментом будущего мирного договора. Они будут включать защиту на суше, в воздухе и на море.