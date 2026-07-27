Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 06:57

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: Турция может организовать переговоры по Украине в Стамбуле в кратчайшие сроки

Турция готова организовать переговоры по Украине в Стамбуле в кратчайшие сроки – СМИ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Турция выразила готовность оперативно провести в Стамбуле новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, для организации встречи в кратчайшие сроки необходимы лишь сигналы от сторон об их готовности вернуться за стол переговоров.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара согласилась взять на себя руководство военно-морской частью будущих гарантий безопасности для Украины. Дипломат отметил, что по этому вопросу у Турции с союзниками есть взаимопонимание.

По его словам, гарантии безопасности для Киева станут фундаментом будущего мирного договора. Они будут включать защиту на суше, в воздухе и на море.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика