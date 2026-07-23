Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения конфликта на Украине потребуются новые предложения и концепции. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", – приводит слова Рубио РИА Новости.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта. По словам госсекретаря, у каждой стороны должен быть стимул для прекращения боевых действий.

"В этом и заключалась сложность: найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому", – добавил Рубио.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась утром 23 июля в Маниле. Госсекретарь назвал разговор "хорошим и откровенным".

В свою очередь, Лавров заявил, что на встрече с Рубио довел информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Российский дипломат также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.

По итогам встречи глава МИД подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже.