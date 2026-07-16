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16 июля, 16:46

Политика

Турция возглавит военно-морскую часть гарантий безопасности для Украины

Фото: depositphotos/flogeljiri​

Турция согласилась взять на себя руководство военно-морской частью будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Хакана Фидана.

"По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание", – сказал Фидан.

По словам главы турецкого МИД, гарантии безопасности станут фундаментом будущего мирного договора. Они будут включать защиту на суше, в воздухе и на море. По словам Фидана, плановая работа по этому направлению уже ведется.

Ранее он выразил надежду, что Москва и Киев активизируют переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что Турция уже принимала переговоры сторон и выдвигала посреднические инициативы, включая черноморскую зерновую сделку. Также СМИ писали, что Анкара намерена возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой до конца лета 2026 года.

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