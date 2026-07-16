Пассажиры столкнувшегося с грузовиком поезда в Дагестане не пострадали

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Пассажиры поезда, который следовал из Москвы в Махачкалу и столкнулся с грузовиком в Дагестане, не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабаюртовского района республики.

При этом состояние пострадавшего водителя врачи оценили как средней степени тяжести. Собеседники журналистов также уточнили, что поезд не пострадал, повреждения получил лишь прицеп "Камаза" с сеном.

ДТП произошло 16 июля в селе Бабаюрт. Поезд и "Камаз" столкнулись на переезде.

Заместитель начальника 16-й пожарно-спасательной части и один пожарный расчет направились на место случившегося. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в июле сообщалось о столкновении в Дагестане поезда с трактором. Состав следовал из Москвы в Дербент. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить ДТП.