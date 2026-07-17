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17 июля, 08:15

Город

Свыше 50 хакатонов, лекций и конференций прошло в "МосХаб.Сколково"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В деловом пространстве "МосХаб.Сколково", открывшемся в ноябре 2025 года на территории Московского кластера видеоигр и анимации, с момента запуска прошло уже более 50 технологических мероприятий. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, за семь месяцев площадка стала одной из ключевых точек для ИТ-сообщества. Здесь состоялись хакатоны, лекции, отраслевые конференции, практикумы и церемонии вручения премий. В мероприятиях приняли участие более 100 экспертов и свыше 800 человек.

Основными темами встреч стали развитие умных городов, технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность, решения с открытым исходным кодом, дизайн, продвижение цифровых проектов, создание нейроконтента и цифровизация различных отраслей.

Среди крупнейших мероприятий – VI Международный форум "Умный город – безопасная среда", II Всероссийская стратегическая сессия "Эффективный госзаказ: цифровизация, практика, диалог", 24-часовой хакатон Skillout по созданию видеороликов с использованием генеративного ИИ и Первый кубок нейроконтента.

Кроме того, на площадке прошли конференция Единого центра биометрических испытаний, презентация первых в России независимых тестов отечественных биометрических алгоритмов, а также финальные этапы отбора на стажировку "ИТ-город" в правительстве Москвы.

На территории "МосХаб.Сколково" работает городской 5G-демоцентр, где крупные компании, стартапы и студенческие команды могут тестировать проекты с использованием технологий 5G и 6G в действующей сети нового поколения. Демоцентр сотрудничает с МФТИ, НИУ ВШЭ и Ярославским государственным техническим университетом.

Также для посетителей открыт демоцентр городской технологической платформы "МосТех". Здесь представлены ноутбуки, моноблоки и мультимедийные панели собственного бренда, работающие на операционной системе "МосТех.ОС" с полным комплектом отечественного офисного программного обеспечения.

Ранее Московский инновационный кластер запустил новую программу "Лаборатория медиатехнологий". Она рассчитана на основателей стартапов, разработчиков отечественных решений, продюсеров и других представителей отрасли.

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