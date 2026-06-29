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29 июня, 11:06

Город

Заммэра Москвы сообщила о запуске программы "Лаборатория медиатехнологий"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московский инновационный кластер запустил новую программу "Лаборатория медиатехнологий". Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, она рассчитана на основателей стартапов, разработчиков отечественных решений, продюсеров и других представителей отрасли. Подать заявку можно на платформе i.moscow.

"Для участия эксперты отберут 60 специалистов. Их ждет 12 онлайн-занятий по разным темам: от анализа своего продукта и выхода на новые рынки до медиатрендов и применения нейросетей", – отметила Наталья Сергунина.

Программа включит лекции и практические семинары и продлится пять недель. Так, на первой слушателям расскажут о перспективных нишах и стратегиях создания проектов, предложат презентовать собственные идеи.

Вторую неделю посвятят изучению тенденций в отрасли, разбору успешных кейсов и использованию искусственного интеллекта для генерации видео, аудио и 3D-анимации.

На третьей неделе эксперты познакомят с новыми моделями потребления контента и способами развития стартапа, а на четвертой – с методами разработки успешного бизнес-продукта, монетизации цифровых аватаров и применения метавселенных.

В финале участники пройдут тестирование. По его итогам авторы лучших проектов представят свои решения членам жюри и получат возможность стать резидентами будущего кластера медиатехнологий – второй очереди креативного кластера "Сколково".

Первая очередь – Московский кластер видеоигр и анимации – была открыта в ноябре прошлого года. Эта инновационная площадка полного цикла разработки анимационного и видеоигрового контента не имеет мировых аналогов и укомплектована передовым оборудованием. Там работают больше 50 видеоигровых и анимационных студий.

Ранее Агентство креативных индустрий Москвы и бразильский кластер видеоигр Brasilia Game Hub заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместное производство и продвижение игровых и анимационных продуктов.

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