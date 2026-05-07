07 мая, 09:06

Технологии

Сергунина рассказала о новом международном соглашении Москвы в сфере креативных индустрий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Агентство креативных индустрий Москвы и бразильский кластер видеоигр Brasilia Game Hub заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Соглашение предполагает совместное производство и продвижение игровых и анимационных продуктов. Договоренность была достигнута по завершении фестиваля московских видеоигр и бизнес-миссии столичных компаний, прошедших в Сан-Паулу.

"Оба события вызвали живой интерес к новинкам московских разработчиков у местной аудитории и представителей профсообщества. Сейчас идет подготовка к подписанию еще 15 партнерских соглашений. Эти документы будут касаться создания и дистрибуции видеоигровых и анимационных проектов, запуска обучающих программ и участия в крупных мероприятиях, в том числе международных", – рассказала Сергунина.

Фестиваль московских видеоигр провели в Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая. Он охватил как уличные локации, так и компьютерные клубы, где широкой публике предлагали протестировать сразу девять проектов в разных жанрах – от приключенческих до стратегических. В одном из крупных игровых центров состоялся киберспортивный марафон с участием известных стримеров.

Кроме того, по городу курсировал брендированный автобус Moscow Game Hub, переоборудованный в игровую станцию. Во время остановок в популярных общественных пространствах все желающие могли зайти и попробовать новые релизы столичных студий.

С 28 апреля по 1 мая в Сан-Паулу проходила бизнес-миссия с участием 10 резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации. Для них организовали более 300 деловых встреч с представителями бразильских институтов развития креативной экономики и потенциальными партнерами. На переговорах обсуждали издание и локализацию российских игр, лицензирование и размещение на цифровых платформах, обмен технологиями и другие темы.

По словам Сергуниной, бизнес-миссия, совмещенная с фестивалем, – это первый централизованный выход столичных разработчиков на рынок Южной Америки. Бразилия занимает одну из лидирующих позиций в регионе по числу поклонников видеоигр. Их аудитория здесь превышает 100 миллионов человек.

В 2025 году отечественные видеоигровые компании при поддержке Москвы приняли участие в восьми крупных выставках и форумах в таких странах, как Индия, Египет и Китай. В результате было подписано 36 экспортных контрактов на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Московский кластер видеоигр и анимации открыли в ноябре 2025 года. В нем есть все для создания контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он указал, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов. Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

