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07 июня, 08:43

Туризм

Решение об открытии всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут принять 15 июня. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сейчас эти пляжи активно готовят к сезону. Их открытие позволит россиянам отдохнуть.

Он добавил, что все больше туристов выбирают для отдыха курорты Черного моря в том числе благодаря открытию аэропортов Краснодара и Геленджика. Кроме того, РЖД запустит свыше 130 дополнительных маршрутов поездов на самых популярных направлениях.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной инцидента стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания, однако сейчас свыше 5 километров пляжной территории в Анапе засыпали новым чистым песком. 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон, он продлится до 30 сентября.

Спрос на отдых в Анапе вырос на 40%

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