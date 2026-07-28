Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию на спине

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес Касканте, известный как Родри, перенес операцию на спине, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

В заявлении подчеркивается, что период реабилитации 30-летнего футболиста не будет продолжительным. Другие детали о состоянии здоровья игрока и сроках возвращения в строй пока не раскрываются.

В сезоне-2025/26 он провел за "Манчестер Сити" 33 матча и забил два мяча. В составе сборной Испании Родри не только выиграл чемпионат мира 2026 года, но и стал лучшим игроком турнира.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, победителем стала Испания, которая обыграла Аргентину со счетом 1:0 – на 106-й минуте гол забил Ферран Торрес.

