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28 июля, 17:24

Транспорт

Режим работы аэропортов Шереметьево и Внуково не изменился из-за грозы

Фото: depositphotos/Chalabala

Гроза не повлияла на работу столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, сообщили в пресс-службах авиагаваней.

"Погода меняется – Шереметьево продолжает работу в стабильном режиме", – подчеркнули в аэропорту.

Отмечается, что в рамках расписания обслуживаются рейсы на прилет и вылет как российских, так и зарубежных авиакомпаний.

Пассажирам рекомендовали заранее выезжать в аэропорт из-за возможных затруднений на дорогах. Актуальную информацию о статусе рейсов можно получить в контакт-центрах и по каналам связи авиакомпаний.

Во Внуково также указали на то, что гроза не оказала значительного влияния на работу – задержек рейсов в аэропорту немного, при этом их причина не связана с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушились ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду. В связи с непогодой столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров, а также проявлять особую внимательность на мостах, эстакадах, спусках и съездах.

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