Гроза, ливень и ветер обрушились на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду обрушились на Москву, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Из-за непогоды на улицы города вышли бригады ГУП "Мосводосток". В настоящее время специалисты обследуют элементы водосточной инфраструктуры, очищают поверхности водоприемных колодцев от мусора.

"Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановок городского транспорта", – рассказали в Мосводостоке.

В свою очередь, в Дептрансе из-за дождя рекомендовали автомобилистам держать дистанцию, снижать скорость, избегать резких маневров, проявлять особую внимательность на мостах и эстакадах, спусках и съездах.

Также водителям следует заблаговременно тормозить перед пешеходными переходами, не останавливаться под шаткими конструкциями и деревьями. Департамент также рекомендовал отказаться от поездки до улучшения погоды.

При необходимости москвичи могут обратиться по телефонам 101, 112, единому телефону доверия столичного управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что вечером 28 июля в столице выпадет до 7 миллиметров осадков, а на западе и юге Московской области – до 10–15 миллиметров. Температура воздуха в Москве при этом составит 27–29 градусов, в Подмосковье будет 24–29 градусов.

Также дожди ожидаются в Московском регионе 29 июля. Ночью температура воздуха составит 15–17 градусов, днем – 18–20 градусов.