Погода позволит москвичам продолжить купальный сезон в августе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон, рассказала Агентству "Москва" главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Воздух в первые дни последнего месяца лета прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.

"Вода ночью довольно теплая и уже прогрелась. Вообще максимум температуры воды приходится как раз на последние числа июля и начало августа, так что купаться можно", – пояснила синоптик.

Более прохладной вода останется в быстрых реках и в местах сброса воды из водохранилищ. Как уточнила Позднякова, в реке Истре и аналогичных водоемах температура воды не превышает 15–17 градусов.

Погоду в первые выходные августа будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве температура составит 15–18 градусов, в Подмосковье – 13–18 градусов.

При этом, согласно прогнозам, 29 июля погода в Москве испортится. В этот день резко похолодает. Температура воздуха ночью упадет до 13–16 градусов, а днем не превысит 16–19 градусов. Кроме того, выпадет 17 литров воды на 1 квадратный метр.