Роспотребнадзор: гигиена и душ после бассейна – главные меры профилактики энтеровирусов

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Главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах и использование индивидуальных пляжных принадлежностей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Энтеровирусы могут передаваться при контакте с заболевшим, через загрязненную воду, грязные руки и предметы.

В ведомстве рекомендовали ограничить контакты с заболевшими, пить только бутилированную или кипяченую воду, а после плавания принимать душ. При посещении бассейнов и аквапарков душ следует принимать до и после. Также не стоит пользоваться чужими полотенцами, бутылками с водой, игрушками и очками для плавания.

"Не покупайте еду с рук, в несанкционированных местах, фрукты, ягоды и овощи мойте только чистой питьевой водой. Обязательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы, после туалета, перед едой и после купания, не прикасайтесь грязными руками к лицу", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

С 27 июля по 7 августа будет работать Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания, в том числе о правилах безопасности во время отдыха в детских лагерях, летних оздоровительных организациях и на курортах.

Телефон горячей линии – 8 (800) 350-50-60. Режим работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, без перерыва, в пятницу – с 10:00 до 16:00.

Ранее в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса в лагере "Северный Артек". Инфекция подтвердилась у 16 человек, 13 из которых дети. После инцидента смену закрыли раньше срока, а отдыхающих отправили домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.