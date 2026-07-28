Старшая дочь Самойловой и Джигана сменила имидж

Фото: телеграм-канал Samoylovaoxana

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Ариела кардинально сменила имидж, став блондинкой. Блогер опубликовала фото с дочерью в своем в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Накануне Ариеле исполнилось 15 лет. К этому событию девочка после многочисленных экспериментов с внешностью стала блондинкой, а также отрастила и осветлила брови.

В трогательном посте Самойлова призналась, что дочь – ее "самый засекреченный ребенок", который появляется в медиа лишь раз в год.

"Только мы – близкие – знаем, какая ты добрая, отзывчивая, творческая, взрослая, заботливая, ранимая и прекрасная", – написала она.

Блогер в посте также извинилась перед дочерью за возможные ошибки в воспитании и пообещала всегда быть на ее стороне.

"Я учусь быть мамой с тобой, я первый раз прохожу все этапы взросления с тобой, я не всегда знаю, как правильно и как нужно, но я очень стараюсь. Бесконечно люблю тебя, моя маленькая и одновременно такая большая девочка", – добавила Самойлова.

Ранее дети блогера и рэпера сломали бассейн на круизном лайнере. Самойлова охарактеризовала ситуацию как "стыдную и ужасную" и предпочла не раскрывать детали произошедшего.

Журналист Георгий Иващенко, который брал интервью у блогера, предположил, что дети могли "куда-то засунуть свои купальники". В ответ Самойлова заявила, что эта догадка близка к истине.