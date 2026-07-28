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28 июля, 18:47

Спорт

Мбаппе положительно отреагировал на назначение Зидана тренером сборной Франции

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе положительно оценил назначение Зинедина Зидана тренером сборной Франции по футболу. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Добро пожаловать домой", – отметил Мбаппе.

Контракт с Зиданом, о котором стало известно 28 июля, рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На посту тренера он сменил Дидье Дешама, который руководил сборной Франции на протяжении 14 лет.

До этого Зидан работал в испанском "Реале". Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период команда выиграла Лигу чемпионов, а также два раза одержала победу в чемпионате и Суперкубке Испании.

При этом за время карьеры в качестве футболиста он сыграл матчи за "Реал", итальянский "Ювентус", французские "Бордо" и "Канн".

Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу

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