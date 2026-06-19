ФК "Динамо" продлил контракт с гендиректором Пивоваровым

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Московское "Динамо" продлило контракт с гендиректором футбольного клуба Павлом Пивоваровым до 2029 года. Об этом сообщил председатель совета директоров "бело-голубых" Александр Ивлев, передает его слова ТАСС.

Ивлев отметил, что Пивоваров проделал хорошую работу за последние несколько лет. В частности, были заметны изменения в аудитории. Также было видно, как работает коммерческая часть. Председатель совета директоров "Динамо" выразил надежду, что последующие годы будут такими же успешными.

Пивоваров стал гендиректором московского футбольного клуба в январе 2021 года. С этого момента команда дважды завоевывала бронзу чемпионата России и играла в финале Кубка России. Кроме того, увеличилась посещаемость "ВТБ Арены", а также многие другие бизнес-показатели.

Помимо этого, Пивоваров проводил международные турниры и шоу-матчи, а также вышел на лидирующие позиции в спортивном маркетинге и бизнесе. В настоящее время он входит в совет директоров "Динамо".

Ранее 47-летний немец Сандро Шварц вновь стал главным тренером "Динамо". Контракт с ним будет действовать до лета 2029 года. Специалист начнет свою работу уже на летних сборах. Вместе с ним тренировать спортсменов будет Волкан Булут.

Шварц был главным тренером "Динамо" в период с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне-2021/22 заняла третье место в чемпионате России и дошла до финала Кубка России. Спустя время специалист стал главным тренером немецкой "Герты", а позднее – американского клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым дошел до финала плей-офф Главной лиги США (MLS).

