Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 14:38

Спорт

ФК "Динамо" продлил контракт с гендиректором Пивоваровым

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московское "Динамо" продлило контракт с гендиректором футбольного клуба Павлом Пивоваровым до 2029 года. Об этом сообщил председатель совета директоров "бело-голубых" Александр Ивлев, передает его слова ТАСС.

Ивлев отметил, что Пивоваров проделал хорошую работу за последние несколько лет. В частности, были заметны изменения в аудитории. Также было видно, как работает коммерческая часть. Председатель совета директоров "Динамо" выразил надежду, что последующие годы будут такими же успешными.

Пивоваров стал гендиректором московского футбольного клуба в январе 2021 года. С этого момента команда дважды завоевывала бронзу чемпионата России и играла в финале Кубка России. Кроме того, увеличилась посещаемость "ВТБ Арены", а также многие другие бизнес-показатели.

Помимо этого, Пивоваров проводил международные турниры и шоу-матчи, а также вышел на лидирующие позиции в спортивном маркетинге и бизнесе. В настоящее время он входит в совет директоров "Динамо".

Ранее 47-летний немец Сандро Шварц вновь стал главным тренером "Динамо". Контракт с ним будет действовать до лета 2029 года. Специалист начнет свою работу уже на летних сборах. Вместе с ним тренировать спортсменов будет Волкан Булут.

Шварц был главным тренером "Динамо" в период с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне-2021/22 заняла третье место в чемпионате России и дошла до финала Кубка России. Спустя время специалист стал главным тренером немецкой "Герты", а позднее – американского клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым дошел до финала плей-офф Главной лиги США (MLS).

Читайте также


спорт

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика