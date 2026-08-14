Reuters: Киев передал Москве предложение о взаимном прекращении ударов в Черном море

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Украина через посредников передала России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предложение было направлено в Москву, однако ответа от российской стороны Киев пока не получил. Подробности и условия инициативы пока не раскрываются.

Ранее торговое судно "Янина" затонуло в Черном море после атаки морских дронов ВСУ. Все члены экипажа спаслись. В "Росатоме" заявляли, что это был обычный мирный контейнеровоз, который шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

В свою очередь, российские военные атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. В частности, в порту Черноморск высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры.

8 августа Турция решила ограничить проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности страны уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует допвремени для рассмотрения заявок на транзит.