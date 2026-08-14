Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:13

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Киев передал Москве предложение о взаимном прекращении ударов в Черном море

Украина предложила России взаимно прекратить удары в Черном море – СМИ

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Украина через посредников передала России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предложение было направлено в Москву, однако ответа от российской стороны Киев пока не получил. Подробности и условия инициативы пока не раскрываются.

Ранее торговое судно "Янина" затонуло в Черном море после атаки морских дронов ВСУ. Все члены экипажа спаслись. В "Росатоме" заявляли, что это был обычный мирный контейнеровоз, который шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

В свою очередь, российские военные атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. В частности, в порту Черноморск высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры.

8 августа Турция решила ограничить проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников. Главное управление береговой безопасности страны уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует допвремени для рассмотрения заявок на транзит.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика