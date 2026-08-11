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11 августа, 10:58

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РИА Новости: Турция обсуждает с Россией и Украиной безопасность судов в Черном море

Турция обсуждает с Россией и Украиной безопасность судов в Черном море – СМИ

Фото: ТАСС/ Zuma

Турция ведет закрытые консультации с Россией и Украиной о возможном создании механизма, направленного на предотвращение атак на суда в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, сейчас стороны обсуждают подходы и возможные параметры такого механизма. Однако конкретные детали и окончательные условия пока не определены.

Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились в последнее время. Например, БПЛА атаковали судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. В результате были ранены четыре члена экипажа.

В связи с этим Турция якобы решила ограничить проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы, о чем сообщили СМИ.

Позже глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. По его словам, международному сообществу необходимо сосредоточить усилия на посредничестве, так как ситуация становится все опаснее.

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