iScience: собаки способны различать страх, гнев и печаль по выражению лица

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Мозг собак способен различать отдельные негативные эмоции человека, даже если они имеют одинаковую эмоциональную окраску. К такому выводу пришла группа ученых Венского университета под руководством Лауры Куайя, чье исследование опубликовано в журнале iScience.

В эксперименте участвовали 12 домашних собак. С помощью аппарата МРТ исследователи наблюдали за реакцией животных на фотографии людей с радостным, злым, испуганным и грустным выражением лица.

Анализ мозговой активности показал, что улыбка вызывает у собак реакцию, отличную от реакции на негативные выражения. При этом, как отметили авторы работы, мозг животных не просто разделял изображения на "хорошие" и "плохие" – паттерны активности различались и между страхом, гневом и печалью.

Это первые доказательства того, что собаки способны различать конкретные негативные выражения лица. Но ученые подчеркивают, что полученные результаты не означают, будто бы собаки испытывают эмоции так же, как люди.

В исследовании участвовали питомцы из благополучных семей, тогда как уличные собаки могут иначе воспринимать человеческие эмоции. Кроме того, при общении с человеком животные ориентируются не только на лицо, но и на язык тела, интонацию и запах.

В дальнейшем исследователи планируют изучить, как собаки объединяют эти сигналы для понимания эмоционального состояния человека.

Ранее руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев заявлял, что кошка является одним из самых эмпатичных и надежных компаньонов человека, который способен выбирать "своего" человека на всю жизнь.

По его словам, кошки очень хорошо разбираются в членах семьи, выбирая одного человека, близкого им по характеру, энергетике и даже манере поведения.

