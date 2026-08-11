Эксперты РВИО провели открытую встречу с участниками лагеря "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Во вторник, 11 августа, для участников заключительного заезда летнего лагеря "Молодежь Москвы" прошла открытая встреча с экспертами московского отделения Российского военно-исторического общества (МО РВИО). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Перед молодыми людьми выступили исполнительный директор МО РВИО, ветеран СВО, выпускник программы "Время Героев" Николай Орлов и эксперт МО РВИО Илья Федоров.

"Для нас особенно ценно, что молодежь из разных стран собирается здесь, чтобы узнать правду о нашей истории и культуре. Встреча показала: подвиг не имеет срока давности, а чувство долга и любовь к Родине объединяют людей независимо от их происхождения", – отметил Орлов.

В рамках встречи состоялось торжественное открытие выставки "Герои и подвиги" от РВИО, посвященной современным героям – участникам спецоперации на Украине. Фотовыставка рассказывает истории жизни и боевых заслуг уроженцев разных регионов страны: десантников, летчиков, инженеров, зенитчиков, мотострелков, штурмовиков, спецназовцев, танкистов и разведчиков.

Также во встрече приняли участие зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Коновалов, председатель Регионального отделения "ДОСААФ России" города Москвы Игорь Мельниченко и художник-иллюстратор, основатель проекта "Словографика" Петр Скляр. В ходе мероприятия открылась его выставка "Зеркало войны", посвященная теме преемственности ратного подвига российских воинов – от времен Великой Отечественной войны до СВО.

Интерактивную часть встречи провел Орлов. Он рассказал молодежи о фронтовых творческих бригадах в годы ВОВ и их значении в нынешнее время. После лекции вместе с ребятами он провел мастер-класс: участники лагеря учились подбирать репертуар для творческого коллектива и изменять его в зависимости от обстановки.

Между тем в Москве проводятся совместные тренировки для ветеранов СВО и молодых горожан. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники спецоперации и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.