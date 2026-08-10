В "Домиках добра" собрали подарки для участников СВО и детей из новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Около 4 тысяч подарков для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов собрали в "Домиках добра" на фестивале "Московские сезоны" в рамках "Лета в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, в "Домики добра" посылки приносят все неравнодушные горожане. Каждый подарок от них очень важен, так как указывает на большую поддержку.

Пункты приема открыты до 6 сентября на 30 площадках фестиваля. Жители города могут принести вещи в будние дни с 12:00 до 21:00, а в выходные – с 11:00 до 21:00. Волонтеры проверят целостность упаковки и срок годности продуктов – он должен составлять от трех месяцев и более.

Для военнослужащих можно принести хлопковую одежду, стельки для обуви, салфетки, средства личной гигиены, растворимые напитки и сладости. Детям из новых регионов пригодятся настольные игры, книги с картинками, раскраски, альбомы, пластилин и канцелярские принадлежности. Также не будут лишними сладкие подарки. Для питомцев принимают одноразовые пеленки, лежанки, корм, миски, резиновые игрушки, поводки и средства для дезинфекции.

Помочь можно и в 15 штабах "Москва помогает", где принимают консервы, крупы, детские смеси, сезонную одежду, обувь, постельное белье, полотенца, мячи и скакалки.

До 30 сентября продолжается акция "Соберем ребенка в школу". Детям из новых регионов необходимы канцелярские товары, рюкзаки, школьная форма и обувь.

Участникам спецоперации активно помогают жители Юго-Восточного административного округа Москвы. Добровольцы с начала года отправили в зону СВО порядка 170 тонн гуманитарной помощи. В том числе более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов и специализированное оборудование.

