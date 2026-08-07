"Время возможностей" помогает организовать семейный отдых для участников СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Сеть семейных парков развлечений "Замания" провела бесплатный праздник для около 100 членов семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре в районе Щукино и стало частью сезонного спецпроекта "Время возможностей", реализуемого в рамках программы "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей организовали зарядку, подвижные игры, квест, праздничную дискотеку и мастер-класс по созданию пластилиновых картин.

Мероприятие посетили многодетные родители Нина и Денис Богаченко, воспитывающие пятерых детей. О событии семья узнала из информационной рассылки. Также парк посетила семья Ортыс с тремя детьми. Глава семейства провел последний день отпуска перед отправкой в зону СВО вместе с близкими.

Семьи участников СВО могут принять участие и в других мероприятиях, организованных столичным бизнесом: тренировках, мастер-классах, акциях. Кроме того, предприниматели подготовили подарки. Полный список бесплатных мероприятий опубликован на mos.ru, а все спецпредложения представлены на портале Russpass.

Поддержка семей участников СВО в Москве носит комплексный характер. При желании открыть собственное дело военнослужащего или его родственников в ГБУ "Малый бизнес Москвы" сопровождает персональный консультант. Им доступны консультации, обучающие программы, деловые мероприятия и бесплатные "Бизнес-боксы" с практическими инструментами для старта и масштабирования бизнеса.

Информация о доступных мерах поддержки собрана в разделе "СВОй бизнес с поддержкой от города" на портале mbm.mos.ru. В столице также работает Единый центр поддержки участников СВО и их семей, где можно оформить социальные льготы, получить консультации специалистов, пройти курсы реабилитации и посетить культурные мероприятия.

Спецпроект "Время возможностей" дает бизнесу возможность предложить скидки, акции или бесплатные мероприятия для всех гостей, а также адресно для участников СВО и их семей. Город обеспечивает информационную поддержку: продвижение в СМИ, социальных сетях и геосервисах.

Стать партнерами программы могут компании из сферы общественного питания, красоты, торговли, услуг, образования, творчества, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Заявки на участие принимаются на портале mos.ru, также консультации для предпринимателей доступны в МБМ по телефону +7 495 225-14-14 или онлайн. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участники специальной военной операции и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.