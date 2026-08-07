В Москве против женщины возбудили дело после нападения на контролера

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В Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая набросилась на контролера в автобусе. Пассажирка резко отреагировала на требование оплатить проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в MAX.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – заявило ведомство.

Инцидент произошел 5 августа. В настоящее время женщине предъявлено обвинение, следователи продолжают работу по сбору доказательной базы.

В столичном управлении СК РФ напомнили, что за нападение на контролера человека могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

Ранее жительницу Москвы приговорили к 2 годам лишения свободы за нападение на контролера в городском транспорте. Она несколько раз ударила сотрудника по голове, после чего попыталась скрыться.