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07 августа, 11:30

Регионы

Медведь в Приморье попал на видео во время "танцев" у дерева

Видео: MAX/"Земля леопарда" — дирекция заповедников"

Гималайский медведь в Уссурийском заповеднике попал на видео, когда терся спиной и затылком о дерево, словно пританцовывая. Кадры опубликовала в МАХ дирекция заповедников "Земля леопарда".

В канале уточнили, что таким образом медведи оставляют запаховые метки и обозначают свою территорию. Для этого животные разворачиваются к дереву спиной, встают или садятся на задние лапы и трутся о кору, оставляя на ней шерсть.

"Также благодаря таким движениям у дерева косолапые смолят шерсть, чтобы их не кусали гнус, блохи и клещи", – говорится в сообщении.

Ранее в национальном парке дальневосточный леопард попал на видео во время прогулки по упавшему дереву. Специалисты отметили, что такие деревья помогают хищникам переходить реки, не намочив лапы, так как кошки не любят плавать. На кадрах зверь грациозно идет по бревну с "модельной походкой".

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