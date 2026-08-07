Гособвинение запросило 9 лет колонии экс-директору Газманова

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Гособвинение попросило приговорить бывшего концертного директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко к 9 годам колонии по делу о хищении прибыли от концертов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний <...> и приговоров прошу окончательно назначить Царенко 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", – говорится в заявлении прокурора.

Царенко обвиняется по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Согласно материалам, всего в его деле присутствует 17 эпизодов, а ущерб составляет более 15 миллионов рублей. Ему запрещено заниматься культурной деятельностью на срок 3 лет.

Прокурор попросил удовлетворить иск в полном объеме.

В свою очередь, Царенко не признает вину и указывает, что всегда действовал по указанию певца. Кроме того, он подал иск к Газманову, в котором потребовал вернуть 44 миллиона рублей, которые назвал неосновательным обогащением.

По данным СМИ, Царенко работал с Газмановым более 25 лет и был не только гендиректором его компании, но и водителем, а также администратором. Впервые артист написал заявление на сотрудника в 2024-м. После этого было возбуждено уголовное дело о хищении средств.

В результате Царенко был признан виновным в 13 эпизодах мошенничества на 10,4 миллиона рублей и приговорен к 4 годам колонии общего режима в 2025 году. Позже он стал фигурантом еще одного дела уже с 17 эпизодами мошенничества. В марте 2026 года Царенко было предъявлено обвинение.

