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07 августа, 16:35

Происшествия

Режим ЧС ввели в Запорожской области из-за отключений электроэнергии

Фото: ТАСС/IMAGO/Volker Hohlfeld

В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня в связи с длительным аварийным отключением энергоснабжения. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он напомнил, что причиной отключений электроэнергии стали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по критической инфраструктуре Запорожья. Из-за этого также нарушено водоснабжение.

По словам губернатора, введение режима ЧС поспособствует расширению мер поддержки для местных жителей, а также поможет как можно быстрее сосредоточить силы на устранении последствий.

Ранее вражеский дрон ударил недалеко от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. Удар пришелся в нескольких метрах от места перемещения сотрудников станции. При этом ЗАЭС получает питание всего по одной линии электропередачи. Отсутствие второй действующей линии повышает риски для безопасной эксплуатации станции.

Позже ЗАЭС снова оказалась временно отключенной от внешнего электроснабжения. Этот случай стал уже 24-м с начала украинского конфликта.

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