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22 июля, 07:44

Происшествия

88 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на ЛЭП

Фото: 123RF/chemekau

Во Владивостоке ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи, из-за которой без света остались около 88 тысяч горожан. Об сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В городе было зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП напряжением 110 киловольт. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов.

На месте происшествия работает ремонтная бригада энергетиков. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы и уже начали переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение в обесточенные районы.

Ранее несколько районов и городов Крыма остались без электричества. Отмечается, что ЧП произошло после украинских атак на регион. Вскоре специалисты восстановили подачу энергии.

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