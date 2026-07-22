22 июля, 07:44Происшествия
88 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на ЛЭП
Фото: 123RF/chemekau
Во Владивостоке ликвидируют последствия аварии на линиях электропередачи, из-за которой без света остались около 88 тысяч горожан. Об сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В городе было зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП напряжением 110 киловольт. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов.
На месте происшествия работает ремонтная бригада энергетиков. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы и уже начали переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение в обесточенные районы.
Ранее несколько районов и городов Крыма остались без электричества. Отмечается, что ЧП произошло после украинских атак на регион. Вскоре специалисты восстановили подачу энергии.
Читайте также
- Власти Севастополя заявили о стабилизации ситуации с электричеством
- Частичное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за атаки ВСУ