Несколько районов и городов Крыма остались без электричества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма оказались полностью обесточены, сообщает "Крымэнерго" в MAX.

Уточняется, что это произошло после вражеских атак на регион. При этом меры для возобновления электроснабжения уже принимаются.

Ограничения электроснабжения продолжают действовать в Крыму – отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации. В такой обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, резюмировали в компании.

Ранее из-за украинских атак на инфраструктурные объекты полуострова без света остался город Керчь. Органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все службы Керчи.

