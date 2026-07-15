Город Керчь оказался полностью обесточен в результате ночной атаки ВСУ на Крым

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Город Керчь оказался полностью обесточен после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Крыма, сообщил глава города Иван Кошель в своем телеграм-канале.

По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все службы Керчи.

Ранее в Крыму уже происходили массовые отключения электроэнергии. 6 июля из-за внешнего воздействия на высоковольтных сетях случилось массовое отключение потребителей всех городов и районов полуострова.

По данным местных властей, электричества в некоторых населенных пунктах Крыма не было уже почти две недели. Для решения проблемы в эти населенные пункты начнут поставки автономных генераторов.

