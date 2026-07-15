Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 09:15

Происшествия

Город Керчь оказался полностью обесточен в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Фото: depositphotos/gyn9037

Город Керчь оказался полностью обесточен после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Крыма, сообщил глава города Иван Кошель в своем телеграм-канале.

По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все службы Керчи.

Ранее в Крыму уже происходили массовые отключения электроэнергии. 6 июля из-за внешнего воздействия на высоковольтных сетях случилось массовое отключение потребителей всех городов и районов полуострова.

По данным местных властей, электричества в некоторых населенных пунктах Крыма не было уже почти две недели. Для решения проблемы в эти населенные пункты начнут поставки автономных генераторов.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика