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15 июля, 10:46

Транспорт

Время проезда автомобилей сократилось на 20% на дублере проспекта Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На дублере проспекта Вернадского ускорили движение общественного транспорта и сократили время проезда автомобилей на 20%. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что ранее перед перекрестками с улицами Кравченко, Марии Ульяновой и Раменским бульваром было по две полосы движения: одна для городского транспорта, другая – для машин. В час-пик там возникали задержки, особенно для поворачивающих водителей.

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По проекту специалистов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГКУ "Организатор перевозок" на трех перекрестках сделали по три полосы движения:

  • выделенную полосу для общественного транспорта;
  • отдельную полосу для движения прямо;
  • отдельную полосу для поворота направо или налево.

Это дало возможность разгрузить транспортные потоки, сохранить приоритет городского транспорта и сделать проезд перекрестков более удобным и безопасным. По участку проходят популярные маршруты 113, 138, 150, 266, 394, 934 и 938, на которых каждый день совершаются тысячи поездок.

"Благодаря изменениям пропускная способность участка выросла на 15%, средний уровень загруженности снизился с 7 до 6 баллов, а время проезда сократилось на 20%. Ежедневно этим участком пользуются около 15 тысяч автомобилистов", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее на дублере Рублевского шоссе начала работу новая выделенная полоса протяженностью 400 метров. Ее организовали на участке от дома 34, корпуса 1, по Рублевскому шоссе до Рубежного проезда. Дополнительная полоса сократит задержки общественного транспорта и повысит надежность городских маршрутов.

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