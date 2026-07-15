Пропавшие в Карелии дети заявили, что прошли более 50 км из-за желания прогуляться

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11-летний мальчик и его 13-летняя сестра из Карелии, которых разыскивали волонтеры, заявили, что прошли более 50 километров из-за желания прогуляться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Карелии.

"Они шли пешком, где-то ехали на попутках", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители планируют провести проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В свою очередь, региональная прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

11-летний мальчик и его 13-летняя сестра пропали без вести в Карелии 13 июля. Они планировали добраться до Петрозаводска из Кондопоги. На следующий день подростков заметили на трассе. После этого там были организованы поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры и родные.

Известно, что брат и сестра до исчезновения были у дедушки в деревне, а после вернулись в Кондопогу. Помимо этого, оказалось, что дети не раз сбегали из дома и ранее состояли на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, их мать привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

Тем не менее семья, в которой воспитываются четверо детей, считалась благополучной. Вечером 14 июля брата и сестру обнаружили живыми.

