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15 июля, 15:27

Политика

Мосгорсуд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ в отправке на СВО

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского районного суда, который ранее отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в иске к Минобороны. Экс-чиновник требовал обязать ведомство заключить с ним контракт и направить его в зону проведения СВО, сообщает ТАСС из зала суда апелляционной инстанции.

Адвокат Денис Балуев настаивал, что его подзащитный имеет право заключить контракт о прохождении военной службы в зоне боевых действий. По его мнению, закон был неверно применен, никакого специального порядка рассмотрения заявления гражданина о его желании заключить контракт с МО нет и нигде в законе не прописывается.

Представитель оборонного ведомства в суде заявила, что истцы применяют ошибочное толкование норм материального права. Представитель военного комиссариата поддержал коллегу и попросил отклонить апелляционную жалобу. Сам Иванов в заседании не участвовал – по словам Балуева, он написал ходатайство об участии по видеосвязи из СИЗО, но оно не было удовлетворено.

При этом это уже не первая попытка Иванова отправиться в зону СВО. В июле 2024 года он подал заявление с просьбой направить его на спецоперацию на должность, соответствующую его воинскому званию майора. В октябре пришел отказ – в группировке "Запад" не нашлось подходящих вакансий.

Тогда Иванов обратился повторно, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Позднее Мещанский районный суд отклонил иск Иванова, который просил признать незаконным бездействие ответчиков и получить ответ на его обращение.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По данным правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Спустя время ему предъявили новые обвинения в растрате около 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы и хищении более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб превысил 4 миллиарда рублей.

Затем стало известно, что общая сумма инкриминируемых Иванову взяток составляет свыше 1,415 миллиарда рублей. Уточнялось, что 1 миллиард 208 миллионов рублей он получил от подрядчиков. Еще две взятки составили 152 и 55 миллионов рублей.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

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