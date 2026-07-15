Диетолог Русакова предупредила о риске отравления из-за трендовой заморозки зефира

15 июля, 16:06Общество
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Замороженный зефир может стать причиной отравления, если лежал в камере без упаковки. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Ранее россияне начали массово делиться в Сети способом приготовления необычного десерта: они замораживают зефир и отмечают, что от этого он становится только лучше. Получается тягучая текстура, к тому же из-за холода не чувствуется сильной сладости. При этом ради новых вкусовых впечатлений многие сочетают лакомство с неожиданными продуктами, например вялеными томатами и сливочными маслом.
По мнению Русаковой, при неправильном проведении трендовый эксперимент может закончиться отравлением.
При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина также напомнила, что зефир содержит много сахара.
"И говоря о том, что холод делает десерт не таким сладким, надо понимать, что это только ощущение: сахара в зефире остается столько же, и он, как обычно, нарушает микробиом и повышает уровень глюкозы в крови, за которым следует сильное чувство голода", – пояснила врач.
Поэтому если и хочется побаловать себя, то норма – не больше одной штуки в день. Тем же, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность и диабет, от десерта стоит вовсе отказаться, отметила диетолог.
В целом же зефир можно назвать "хорошим" десертом, потому что основа у него достаточно полезная: взбитый яичный белок и фруктовое пюре. И то, что его заморозили, никак не влияет на качество. Единственное, холодные белки могут чуть хуже усваиваться, подчеркнула эксперт.
Единственное, что надо знать меру, особенно при использовании масла, которое сильно повышает калорийность блюда, предупредила Соломатина.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в борьбе с тягой к сладкому лучше использовать полезные жиры, которые содержатся, например, в авокадо, оливковом и кокосовом маслах. Также их много в жирной рыбе: лососе, скумбрии и так далее.