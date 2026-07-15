Диетолог Русакова предупредила о риске отравления из-за трендовой заморозки зефира

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Замороженный зефир может стать причиной отравления, если лежал в камере без упаковки. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее россияне начали массово делиться в Сети способом приготовления необычного десерта: они замораживают зефир и отмечают, что от этого он становится только лучше. Получается тягучая текстура, к тому же из-за холода не чувствуется сильной сладости. При этом ради новых вкусовых впечатлений многие сочетают лакомство с неожиданными продуктами, например вялеными томатами и сливочными маслом.

По мнению Русаковой, при неправильном проведении трендовый эксперимент может закончиться отравлением.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Зефир ни в коем случае нельзя класть в морозилку в открытой таре. И дело не только в том, что он вберет в себя все запахи других продуктов. Если рядом окажется сырое мясо или рыба, то болезнетворные бактерии, которые могут в них находиться, способны попасть на десерт. Тогда очередное чаепитие может закончиться отравлением.

При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина также напомнила, что зефир содержит много сахара.

"И говоря о том, что холод делает десерт не таким сладким, надо понимать, что это только ощущение: сахара в зефире остается столько же, и он, как обычно, нарушает микробиом и повышает уровень глюкозы в крови, за которым следует сильное чувство голода", – пояснила врач.

Поэтому если и хочется побаловать себя, то норма – не больше одной штуки в день. Тем же, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность и диабет, от десерта стоит вовсе отказаться, отметила диетолог.

В целом же зефир можно назвать "хорошим" десертом, потому что основа у него достаточно полезная: взбитый яичный белок и фруктовое пюре. И то, что его заморозили, никак не влияет на качество. Единственное, холодные белки могут чуть хуже усваиваться, подчеркнула эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Что касается экспериментов с другими продуктами, то белок и фруктовое пюре зефира имеют очень неплохую сочетаемость. Они "дружат" и с вялеными помидорами, и с другими овощами, и даже со сливочным маслом – по составу получается как мороженое.

Единственное, что надо знать меру, особенно при использовании масла, которое сильно повышает калорийность блюда, предупредила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в борьбе с тягой к сладкому лучше использовать полезные жиры, которые содержатся, например, в авокадо, оливковом и кокосовом маслах. Также их много в жирной рыбе: лососе, скумбрии и так далее.

