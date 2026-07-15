Первые сторис от пользователей появились в MAX

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

В мессенджере MAX появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы Android.

Просматривать их можно как в приложении на Android, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию MAX.

Среди тех, кто уже опубликовал сторис, – глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, модель Виктория Пивень, эксперт по трудовому праву Елена Пономарева, лауреат конкурса "Учитель года Москвы – 2025" Александр Оджо и другие.

Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а также устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис.

Ранее в мессенджере появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Подписчики, в частности, могут видеть количество комментариев под постами и отвечать на них в формате replay. Авторы каналов могут взаимодействовать с комментаторами от имени сообщества.