Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 17:51

Происшествия

В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку, которая пустила их попить воды

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве задержали мужчину, который под предлогом утоления жажды вместе с ребенком проник в квартиру к пенсионерке и украл у нее деньги. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.

Инцидент произошел на улице, когда к пожилой женщине подошел незнакомец с мальчиком и предложил купить рыбу. Пенсионерка отказалась из-за высокой цены. Тогда мужчина заявил, что готов подарить ей рыбу и красную икру, а ребенок попросил воды.

"Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

По данным полиции, задержанный оказался уроженцем Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее мошенники обокрали 75-летнюю пенсионерку из Нижнего Новгорода. Они представились ей сотрудниками ФСБ и выманили у нее 12,8 миллиона рублей. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиягород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика