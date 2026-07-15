В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку, которая пустила их попить воды

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В Москве задержали мужчину, который под предлогом утоления жажды вместе с ребенком проник в квартиру к пенсионерке и украл у нее деньги. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.

Инцидент произошел на улице, когда к пожилой женщине подошел незнакомец с мальчиком и предложил купить рыбу. Пенсионерка отказалась из-за высокой цены. Тогда мужчина заявил, что готов подарить ей рыбу и красную икру, а ребенок попросил воды.

"Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

По данным полиции, задержанный оказался уроженцем Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее мошенники обокрали 75-летнюю пенсионерку из Нижнего Новгорода. Они представились ей сотрудниками ФСБ и выманили у нее 12,8 миллиона рублей. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

