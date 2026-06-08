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08 июня, 12:58

Происшествия

Пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла почти 13 млн руб после общения с мошенниками

Фото: depositphotos/Keola

Пожилая женщина в Нижнем Новгороде стала жертвой мошенников. Она лишилась 12,8 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1"со ссылкой на управление регионального МВД.

По данным правоохранительных органов, 75-летняя местная жительница в течение трех недель общалась с неизвестными. Преступники представились ей сотрудниками ФСБ. Они заявили ей о странной операции по банковскому счету.

Чтобы якобы отменить транзакцию, преступники попросили пенсионерку снять в банке 10 миллионов рублей наличными, положить их в черную сумку и отдать незнакомой женщине.

Спустя пару дней пострадавшая сняла еще 2 миллиона рублей, поехала в Москву и передала средства незнакомцу. Через какое-то время ее обманули в третий раз.

"Спустя некоторое время пенсионерка сняла со счета оставшиеся 800 тысяч рублей и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома", – заявили представители МВД.

По факту случившегося открыто уголовное дело о мошенничестве.

Ранее московскую пенсионерку обманули на 37 миллионов рублей. Мошенники выманили у нее деньги под предлогом замены ключей от домофона. Преступники находились с женщиной на связи почти три месяца.

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