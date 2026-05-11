Новости

11 мая, 16:07

Происшествия

Мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 млн руб у пенсионерок из Тулы и Москвы

Фото: depositphotos/blinow61​

Мошенники похитили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сначала злоумышленники обманули 66-летнюю жительницу Тулы. Соучастник под видом правоохранителя сообщил ей о необходимости задекларировать 33 золотые монеты стоимостью более 3,8 миллиона рублей. Он убедил ее передать их курьеру. Кроме того, женщина передала аферистам еще 5 миллионов рублей.

Через некоторое время один из мошенников позвонил 82-летней жительнице Басманного района столицы и представился сотрудником Роскомнадзора. По его указанию она передала курьеру 2,7 миллиона рублей.

По данным ведомства, в роли курьера выступала 27-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

В прокуратуре напомнили, что правоохранители никогда не попросят передавать деньги курьером или переводить их куда-либо.

Ранее в столице пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

