Женщина погибла при столкновении лодки с пирсом в Татарстане

Женщина погибла при столкновении лодки с пирсом на реке Кама в городе Чистополь в Татарстане, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что лодка врезалась в бетонный пир пристани у дома № 60 по улице Гуськова. По предварительной информации, судоводитель нарушил правила движения, не выбрав безопасную скорость для движения.

Всего в лодке находилось пятеро, включая мужчину, управлявшего лодкой, а также четырех женщин. Из-за инцидента четверо человек получили травмы и были доставлены в местную больницу. Одна из женщин от госпитализации отказалась.

