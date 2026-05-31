31 мая, 10:36

Происшествия

Женщина погибла при столкновении лодки с пирсом в Татарстане

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Женщина погибла при столкновении лодки с пирсом на реке Кама в городе Чистополь в Татарстане, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что лодка врезалась в бетонный пир пристани у дома № 60 по улице Гуськова. По предварительной информации, судоводитель нарушил правила движения, не выбрав безопасную скорость для движения.

Всего в лодке находилось пятеро, включая мужчину, управлявшего лодкой, а также четырех женщин. Из-за инцидента четверо человек получили травмы и были доставлены в местную больницу. Одна из женщин от госпитализации отказалась.

Ранее прогулочное судно с 110 пассажирами на борту затонуло недалеко от турецкого Мармариса. Инцидент произошел в бухте возле острова Дженнет, где часто проводятся экскурсии. Экипаж заметил нештатную ситуацию и направил судно к берегу. Когда оно начало набирать воду, было принято решение об эвакуации. Пострадавших нет.

