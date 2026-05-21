Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:17

Происшествия

Арестован владелец опрокинувшейся на Байкале аэролодки

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Арестован владелец аэролодки, из-за опрокидывания которой на Байкале погибли люди, сообщили ТАСС в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ.

Отмечается, что его взяли под стражу. Кроме того, под домашний арест отправлен судоводитель.

Инцидент произошел 19 мая. В результате погибли 5 человек. При этом на борту лодки, максимальная вместимость которой составляет 12 пассажиров, находились 17 туристов без спасательных жилетов.

Минздрав Бурятии оценил состояние пострадавших как удовлетворительное. Причиной случившегося могли стать брак судна, ветреная погода или перегруз. Глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших.

Водителю и владельцу лодки предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Сами задержанные уже признали вину.

Читайте также


Сюжет: Гибель туристов на Байкале
происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика