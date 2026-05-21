Водителя перевернувшейся на Байкале аэролодки отправили под домашний арест

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест водителя аэролодки, перевернувшейся с туристами на Байкале 19 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

При этом ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало об аресте мужчины.

Инцидент на Байкале произошел 19 мая – в результате ЧП погибли 5 человек. Всего на борту лодки, максимальная вместимость которой составляет 12 пассажиров, находились 17 туристов без спасательных жилетов.

Минздрав Бурятии оценил состояние пострадавших как удовлетворительное. Причиной случившегося могли стать брак судна, ветреная погода или перегруз. Глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших.

Водителю и владельцу перевернувшейся лодки, которые были задержаны через некоторое время, предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Сами задержанные уже признали вину.