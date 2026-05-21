Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:58

Общество

Рособрнадзор апробирует модель сдачи ЕГЭ по физике и химии на лабораторном оборудовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Практическую часть ЕГЭ по физике и химии в будущем можно будет сдавать с помощью лабораторного оборудования. Данную модель апробирует Рособрнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе горячей линии на "Радио РБК", посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, по его словам, рассматривают несколько вариантов реализации проекта для внедрения на тестировании соответствующего оборудования.

"Уже подошли, так скажем, к снаряду, первые подходы сделали. <...> Апробируем пока модель", – уточнил Музаев.

При этом глава Рособрнадзора заверил, что выпускников этого года и учеников, заканчивающих в 2026-м 10-й класс, нововведение не затронет.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

ЕГЭ в 2026 году будут сдавать более 747 тысяч человек

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика