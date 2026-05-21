Рособрнадзор напомнил, какую еду можно взять на ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на памятку Рособрнадзора.

В ведомстве также отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказок по выполнению работы.

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. На участие в экзамене зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. Ожидается, что экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и в 54 зарубежных странах.

В Москве единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет, сообщил Сергей Собянин. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу.