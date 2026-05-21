В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей

В 2026 году в России модернизировали систему поддержки студенческих семей. Теперь они могут сохранять детское пособие при небольшом превышении установленного порога доходов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий назвал студенческую семью особой категорией, требующей особого внимания со стороны государства, поскольку молодые люди, совмещающие учебу, подработки и уход за детьми, часто живут в съемных квартирах или стесненных условиях общежитий.

В связи с этим и было принято решение изменить правила назначения единого пособия на детей. Теперь в случае превышения среднедушевого дохода пары регионального прожиточного минимума не более чем на 10% право на льготу сохраняется.

"Это так называемый "защитный порог", который не позволяет семьям оставаться без поддержки при незначительном улучшении материального положения. По оценке правительства, эта мера позволит сохранить выплаты более чем для 231 тысячи детей", – указал депутат.

Вместе с тем с 1 сентября вступит в силу федеральный закон, который обеспечит студенческим семьям первоочередное право на получение мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Как пояснил Панеш, закон устанавливает единые правила распределения жилья, обязывающие вузы предоставлять семейным студентам отдельные комнаты или блоки, а не места в общих коридорах.

При отсутствии супружеской пары такие помещения могут использоваться для других учащихся.

Параллельно с этим в Госдуме продолжается работа над программами поддержки семейных студентов.

На сегодняшний день количество вузов, предлагающих места в общежитиях для семейных студентов, значительно возросло, обратил внимание чиновник. По сравнению с прошлым годом их стало на 13% больше. Кроме того, в 3,5 раза увеличилось число учебных заведений с условиями для присмотра и ухода за маленькими детьми.

"Федеральное законодательство предусматривает единовременное пособие при рождении ребенка, которое получают все семьи, независимо от статуса студенческой. Однако многие регионы вводят дополнительные выплаты именно для студенческих семей. В ряде регионов студенческие семьи могут получить ежемесячную компенсацию стоимости найма жилого помещения", – продолжил парламентарий.

Помимо этого, федеральный закон увеличил пособие по беременности и родам для студенток, обучающихся очно. Данная мера входит в так называемый золотой стандарт поддержки студенческих семей, который реализуется в российских регионах.

Тем не менее, несмотря на расширение поддержки, остаются некоторые пробелы. Например, нет единой федеральной ежемесячной выплаты для студенческих семей с детьми, так как каждый регион устанавливает свои условия и размеры. Также отсутствует налоговый вычет на аренду жилья для студентов-родителей и не предусмотрена компенсация оплаты детского сада на федеральном уровне.

"Мы продолжим работу над расширением мер поддержки, чтобы ни одна студенческая семья не осталась без помощи", – заверил Панеш.

В то же время Госдума продолжает разработку мер поддержки многодетных семей. В текущем году парам, которые уже получают единое пособие, продлят выплату еще на 12 месяцев. Причем льгота также будет работать при небольшом превышении среднедушевого дохода.