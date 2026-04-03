03 апреля, 02:45

В Госдуме сообщили о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Многодетным семьям в России, которые уже получают единое пособие, продлят выплату еще на 12 месяцев в 2026 году, даже если их среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий уточнил, что новый порядок продления касается уже назначенного пособия. Подать заявление необходимо в последний месяц текущего периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания. При продлении семье назначат пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

По словам депутата, такое правило введено, чтобы семья не теряла поддержку из-за небольшого роста дохода. Отказы, вынесенные с января 2026 года именно по этому основанию, будут пересмотрены без повторного обращения родителей.

Говырин подчеркнул, что норма вступает в силу с 22 мая 2026 года, но распространяется на отношения, возникшие с 1 января, поэтому пересмотр январских и последующих решений уже запущен. О результате уведомят в электронном виде.

Ранее в Госдуме предложили ввести до 7 оплачиваемых выходных для родителей без оформления больничного листа. По мнению депутатов, эти свободные дни необходимы для решения бытовых потребностей семей с детьми.

