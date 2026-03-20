Депутат Бессараб рассказала об актуальных мерах поддержки студенческих семей

Студенческим семьям в России выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка, рассказали в правительстве РФ. На какие еще меры поддержки могут рассчитывать учащиеся с детьми, разбиралась Москва 24.
Новые выплаты
Перечень мер поддержки для улучшения демографии был расширен в ряде российских регионов. В частности, появилась выплата не менее чем в 200 тысяч рублей при рождении ребенка у студенческой семьи, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Она отметила, что эта мера введена в рамках национального проекта "Семья". В 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке.
Ранее в Минздраве утвердили рекомендации, согласно которым оптимальный возраст для беременности – 18–35 лет. Женщинам без гинекологических заболеваний в ведомстве посоветовали вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание (с акцентом на фолиевую кислоту, железо, йод, магний, витамины В6, В12, D3 и Е), умеренную физнагрузку, режим сна, отказ от психоактивных веществ.
Также ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка семей и создание условий для повышения демографии является важнейшим направлением государственной политики. По его словам, власти должны сделать все, чтобы рождение ребенка не ухудшало финансовое положение семьи. Россиянам необходима уверенность в том, что при необходимости государство "подставит плечо", уточнил президент.
Однако в вопросе рождения детей на семьи не должно оказываться давление, обратил внимание глава государства. По его мнению, необходимо развивать и поддерживать "внутренний настрой", чтобы стремление к многодетности доминировало в обществе.
На что рассчитывать?
Регионам с низким коэффициентом рождаемости в России активно выделяются средства из федерального бюджета, пояснила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, существует методика, согласно которой определяются такие субъекты. Учитывается, в частности, количество женщин фертильного возраста и сколько у них уже есть детей. Если один ребенок, с большей вероятностью будет и второй. Также учитывается количество разводов: чем их больше, тем меньше баллов получает регион и, соответственно, меньше поддержки из федерального бюджета, уточнила она.
"На основании этих показателей разрабатывается единая по всей России программа помощи семьям с рождением. Большое внимание уделяется молодым семьям", – добавила депутат.
По ее мнению, наиболее успешная реализация семейных планов происходит в возрасте до 35 лет. Чтобы люди решились на свадьбу и детей, они, по словам Бессараб, должны быть уверены в будущем и прежде всего – в жилье.
"Сегодня практически во всех регионах строятся кампусы с расчетом на студенческие семейные общежития, детские комнаты, куда мама может привести ребенка на время занятий, чтобы за ним был профессиональный уход", – отметила парламентарий.
Она уточнила, что в современном мире женщина должна иметь возможность учиться и работать без отрыва от материнских обязанностей. Если студентка каждый раз будет брать академический отпуск, решиться даже на первого ребенка будет сложно, не говоря уже о втором.
Также семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий, которые хоть и отличаются в зависимости от возможностей субъекта, но в целом придерживаются общей программы.
При этом, если оба родителя – студенты, на пособие по беременности и родам претендует только мама, а единое пособие зависит от доходов семьи.
"Что касается семейной ипотеки, ее критерии будут пересматриваться. Уже говорилось, что ставка должна дифференцироваться в зависимости от количества детей. Социальный блок правительства с этим согласен. Сейчас разрабатываются соответствующие программы", – добавила Бессараб.
Пока точных критериев нет, но депутат поддержала идею, если с рождением каждого следующего ребенка процент будет снижаться, стремясь к нулю. Например, на пятом ребенке государство брало бы выплаты на себя.
"Это пока предложение. На недавней коллегии Министерства труда глава ведомства Антон Котяков заявил о разработке программы по семейной ипотеке, она появится в самое ближайшее время. Думаю, что в 2026 году", – заключила она.
При этом доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь в беседе с Москвой 24 предположила, что для восстановления демографии в России прежде всего нужно работать над изменением восприятия.
"Важно, чтобы в обществе укоренилась установка, что после рождения детей можно учиться, делать карьеру. Если же установка будет негативной, любые меры поддержки воспринимаются как недостаточные и маленькие", – рассказала она.
Она обратила внимание, что статус студенческой семьи дается, если оба родителя учатся – неважно, высшее это образование или среднее профессиональное. Он распространяется и на одиноких родителей, воспитывающих детей.
"В некоторых регионах, например в Челябинской области, есть студенческий материнский капитал – до 1 миллиона рублей, но с ограничением по возрасту матери (до 24 лет. – Прим. ред.), что поощряет раннее рождение и совмещение учебы и материнства, – пояснила эксперт.
Также студентки получают пособие по беременности и родам на 140 дней (с 30-й недели беременности). Оно рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума и составляет в среднем около 90 тысяч рублей за весь срок (точный размер будет зависеть от субъекта РФ). Этих денег, по мнению Ольги Лебедь, может хватить на покупку коляски и необходимых вещей, но на полноценное проживание потребуется больше.
В целом ежемесячные пособия по уходу за ребенком для мам варьируются от 10 до 83 тысяч рублей в зависимости от региона, уточнила она.
Она обратила внимание, что, если студентка учится на платной форме и не имеет академических задолженностей, вуз при наличии свободных мест может перевести ее на бюджет. Также в некоторых регионах действуют субсидии на приобретение жилья – до 30% от стоимости или первоначального взноса по ипотеке.
Но все эти меры будут работать только при условии, что в обществе сформируется норма: ранний брак и раннее рождение – это нормально, одно другому не мешает, а образование, карьера и материнство совместимы, резюмировала эксперт.