Депутат Бессараб рассказала об актуальных мерах поддержки студенческих семей

Студенческим семьям в России выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка, рассказали в правительстве РФ. На какие еще меры поддержки могут рассчитывать учащиеся с детьми, разбиралась Москва 24.

Новые выплаты

Перечень мер поддержки для улучшения демографии был расширен в ряде российских регионов. В частности, появилась выплата не менее чем в 200 тысяч рублей при рождении ребенка у студенческой семьи, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Она отметила, что эта мера введена в рамках национального проекта "Семья". В 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке.

Ранее в Минздраве утвердили рекомендации, согласно которым оптимальный возраст для беременности – 18–35 лет. Женщинам без гинекологических заболеваний в ведомстве посоветовали вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание (с акцентом на фолиевую кислоту, железо, йод, магний, витамины В6, В12, D3 и Е), умеренную физнагрузку, режим сна, отказ от психоактивных веществ.

Также ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка семей и создание условий для повышения демографии является важнейшим направлением государственной политики. По его словам, власти должны сделать все, чтобы рождение ребенка не ухудшало финансовое положение семьи. Россиянам необходима уверенность в том, что при необходимости государство "подставит плечо", уточнил президент.

Однако в вопросе рождения детей на семьи не должно оказываться давление, обратил внимание глава государства. По его мнению, необходимо развивать и поддерживать "внутренний настрой", чтобы стремление к многодетности доминировало в обществе.

На что рассчитывать?

Регионам с низким коэффициентом рождаемости в России активно выделяются средства из федерального бюджета, пояснила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, существует методика, согласно которой определяются такие субъекты. Учитывается, в частности, количество женщин фертильного возраста и сколько у них уже есть детей. Если один ребенок, с большей вероятностью будет и второй. Также учитывается количество разводов: чем их больше, тем меньше баллов получает регион и, соответственно, меньше поддержки из федерального бюджета, уточнила она.

"На основании этих показателей разрабатывается единая по всей России программа помощи семьям с рождением. Большое внимание уделяется молодым семьям", – добавила депутат.

По ее мнению, наиболее успешная реализация семейных планов происходит в возрасте до 35 лет. Чтобы люди решились на свадьбу и детей, они, по словам Бессараб, должны быть уверены в будущем и прежде всего – в жилье.

"Сегодня практически во всех регионах строятся кампусы с расчетом на студенческие семейные общежития, детские комнаты, куда мама может привести ребенка на время занятий, чтобы за ним был профессиональный уход", – отметила парламентарий.

Она уточнила, что в современном мире женщина должна иметь возможность учиться и работать без отрыва от материнских обязанностей. Если студентка каждый раз будет брать академический отпуск, решиться даже на первого ребенка будет сложно, не говоря уже о втором.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Для таких семей предусмотрены меры поддержки. Например, на федеральном уровне решен вопрос с пособием по беременности и родам для студенток, у которых не было трудовых отношений. Теперь оно рассчитывается от прожиточного минимума в регионе. Это ежемесячные выплаты.

Также семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий, которые хоть и отличаются в зависимости от возможностей субъекта, но в целом придерживаются общей программы.

При этом, если оба родителя – студенты, на пособие по беременности и родам претендует только мама, а единое пособие зависит от доходов семьи.

"Что касается семейной ипотеки, ее критерии будут пересматриваться. Уже говорилось, что ставка должна дифференцироваться в зависимости от количества детей. Социальный блок правительства с этим согласен. Сейчас разрабатываются соответствующие программы", – добавила Бессараб.

Пока точных критериев нет, но депутат поддержала идею, если с рождением каждого следующего ребенка процент будет снижаться, стремясь к нулю. Например, на пятом ребенке государство брало бы выплаты на себя.

"Это пока предложение. На недавней коллегии Министерства труда глава ведомства Антон Котяков заявил о разработке программы по семейной ипотеке, она появится в самое ближайшее время. Думаю, что в 2026 году", – заключила она.

При этом доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь в беседе с Москвой 24 предположила, что для восстановления демографии в России прежде всего нужно работать над изменением восприятия.

"Важно, чтобы в обществе укоренилась установка, что после рождения детей можно учиться, делать карьеру. Если же установка будет негативной, любые меры поддержки воспринимаются как недостаточные и маленькие", – рассказала она.

Она обратила внимание, что статус студенческой семьи дается, если оба родителя учатся – неважно, высшее это образование или среднее профессиональное. Он распространяется и на одиноких родителей, воспитывающих детей.

"В некоторых регионах, например в Челябинской области, есть студенческий материнский капитал – до 1 миллиона рублей, но с ограничением по возрасту матери (до 24 лет. – Прим. ред.), что поощряет раннее рождение и совмещение учебы и материнства, – пояснила эксперт.

Также студентки получают пособие по беременности и родам на 140 дней (с 30-й недели беременности). Оно рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума и составляет в среднем около 90 тысяч рублей за весь срок (точный размер будет зависеть от субъекта РФ). Этих денег, по мнению Ольги Лебедь, может хватить на покупку коляски и необходимых вещей, но на полноценное проживание потребуется больше.

В целом ежемесячные пособия по уходу за ребенком для мам варьируются от 10 до 83 тысяч рублей в зависимости от региона, уточнила она.





Ольга Лебедь доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Кроме финансовой поддержки, важны условия для совмещения учебы и материнства. Это могут быть отдельные комнаты в студенческих общежитиях для семей, приоритетное зачисление ребенка в ясли и детские сады. Если студенческая семья вынуждена снимать жилье, финансовой поддержки может не хватить, поэтому важно, чтобы льготы на проживание предоставлялись на уровне образовательной организации.

Она обратила внимание, что, если студентка учится на платной форме и не имеет академических задолженностей, вуз при наличии свободных мест может перевести ее на бюджет. Также в некоторых регионах действуют субсидии на приобретение жилья – до 30% от стоимости или первоначального взноса по ипотеке.

Но все эти меры будут работать только при условии, что в обществе сформируется норма: ранний брак и раннее рождение – это нормально, одно другому не мешает, а образование, карьера и материнство совместимы, резюмировала эксперт.

