Минздрав РФ призвал информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности

Минздрав РФ призвал информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на методические рекомендации ведомства по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Документ был утвержден Минздравом в феврале 2026 года. Согласно ему, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

В рекомендациях подчеркивается необходимость правильного и регулярного питания. Ежедневный рацион должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Наиболее важными микронутриентами для женщин названы фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамины В6, В12, D3 и Е – особенно в период планирования и подготовки к беременности.

Кроме того, женщинам рекомендовано вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования. Умеренная физическая активность благоприятно влияет на организм, тогда как малоподвижный образ жизни негативно сказывается на работе эндокринной системы и способствует застою крови в органах малого таза.

Особое внимание в документе уделено отказу от психоактивных веществ. Противопоказаны курение, включая пассивное, употребление алкоголя и наркотиков. Эти вещества оказывают токсическое действие, повышают риск заболеваний, в том числе репродуктивной системы, и могут приводить к бесплодию.

Согласно данным из документа, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза. Потребление алкоголя в объеме более 20 граммов этанола в день повышает этот риск на 60%. Высокое потребление кофеина, от 500 миллиграммов в день, что эквивалентно 5 чашкам и более, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

Ранее сообщалось, что россиянок, которые не хотят иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ. Речь идет об анкетировании, которое проводится в рамках репродуктивной диспансеризации.