Новости

19 марта, 15:10

Общество

Минздрав РФ призвал информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Минздрав РФ призвал информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на методические рекомендации ведомства по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Документ был утвержден Минздравом в феврале 2026 года. Согласно ему, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

В рекомендациях подчеркивается необходимость правильного и регулярного питания. Ежедневный рацион должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Наиболее важными микронутриентами для женщин названы фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамины В6, В12, D3 и Е – особенно в период планирования и подготовки к беременности.

Кроме того, женщинам рекомендовано вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования. Умеренная физическая активность благоприятно влияет на организм, тогда как малоподвижный образ жизни негативно сказывается на работе эндокринной системы и способствует застою крови в органах малого таза.

Особое внимание в документе уделено отказу от психоактивных веществ. Противопоказаны курение, включая пассивное, употребление алкоголя и наркотиков. Эти вещества оказывают токсическое действие, повышают риск заболеваний, в том числе репродуктивной системы, и могут приводить к бесплодию.

Согласно данным из документа, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза. Потребление алкоголя в объеме более 20 граммов этанола в день повышает этот риск на 60%. Высокое потребление кофеина, от 500 миллиграммов в день, что эквивалентно 5 чашкам и более, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

Ранее сообщалось, что россиянок, которые не хотят иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ. Речь идет об анкетировании, которое проводится в рамках репродуктивной диспансеризации.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

