Военные РФ на учениях приводили части ядерного оружия в высшую боеготовность

Российские военные в рамках учений ядерных сил в Белоруссии отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.



В частности, в среду, 20 мая, в рамках учений задействовали авиацию, уточнили в белорусском ведомстве. Самолеты-носители после подготовки и оснащения авиационными средствами поражения совершили учебно-боевые вылеты, заняли назначенные зоны дежурства в воздухе и, получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику, после чего вернулись на аэродром базирования.

Минобороны РФ объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. Они продлятся до 21-го числа.

В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

