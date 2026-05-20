20 мая, 20:05

Экономика

ФАС предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам проведенного анализа "От рыбака до прилавка".

ФАС проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь. По мнению службы, для сдерживания изменения стоимости на продукцию нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи.

В ведомстве напомнили, что российское правительство приняло постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Это позволяет отслеживать цены на товары по всей цепочке их реализации, снижает риски спекуляций и помогает созданию более прозрачного ценообразования.

"В настоящее время служба анализирует полученную информацию по итогам введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. На основе анализа поступивших данных ведомством будут приняты дальнейшие меры, направленные на прозрачность ценообразования", – уточнили в ФАС.

Более того, для снижения транспортной составляющей в себестоимости был проработан вопрос увеличения объемов перевозимой рыбы с использованием льготного железнодорожного тарифа со станций Дальневосточного федерального округа.

В итоге были изменены льготные условия за счет субсидирования 50% стоимости перевозки ж/д транспортом. Это дает возможность при сохранении лимита распределить выделяемые средства на большой объем перевозок с Дальнего Востока.

Ранее ФАС выдала предостережения выступавшим в СМИ специалистам, которые прогнозировали предстоящий рост на цен на продукты и топливо. В службе пояснили, что это может быть воспринято участниками рынка как сигнал к изменению цены товаров и спровоцировать повышенный спрос со стороны граждан.

