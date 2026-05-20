20 мая, 19:27

Общество

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за отравления россиян

Фото: 123RF.com/ianwool 1

Роспотребнадзор послал запрос в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после появления информации о массовом отравлении российских туристов на отдыхе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

Речь идет о публикациях СМИ об отравлении россиян в отеле Xanadu Makadi Bay. Ведомство призвало египетский Минздрав предоставить официальные данные по результатам расследования инцидента.

Вместе с тем специалисты посоветовали туристам соблюдать правила гигиены: использовать кипяченную или бутилированную воду, хорошо мыть руки, фрукты и овощи. Также лучше избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки инфекции.

Тем временем генконсульство России в Хургаде заявило, что не получало данных об отравлении граждан РФ в египетской гостинице.

"Нет, к нам никаких обращений в этой связи пока не поступало", – подчеркнули дипломаты в комментарии ТАСС.

Ранее Египет назвали одной из самых популярных альтернатив Турции для отдыха у российских туристов. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов отметил, что спрос на поездки за рубеж остается высоким. По его мнению, связано с отложенным спросом после пандемии.

